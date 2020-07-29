Дуже невдоволені: у Росії відреагували на вихід Кучми з Мінської групи



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Борис Гризлов висловив невдоволення виходом із ТКГ глави української делегації Леоніда Кучми

Участь Кучми допомагала «уникнути ескалації» на Донбасі, зазначив Гризлов

Представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов висловив невдоволення виходом із ТКГ глави української делегації Леоніда Кучми.

Про це передають РИА Новости.

За словами Гризлова, участь Кучми нібито допомагала «уникнути ескалації» на Донбасі.

«Політичний досвід і особистий авторитет Леоніда Кучми були одними з тих факторів, які стримували активність київської «партії війни» і в низці випадків допомогли уникнути ескалації обстановки в Донбасі. Представники Донецька і Луганська позитивно сприйняли повернення Леоніда Кучми до складу контактної групи після зміни влади в Україні», — сказав Гризлов.

Він додав, що саме підпис Кучми від імені України стоїть під мінськими угодами, а «інфраструктура переговорного процесу між Києвом і Донбасом створювалася і розвивалася за його безпосередньої участі».

Зі свого боку учасник політичної підгрупи в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що тепер може статися заміна керівництва і в складі російської делегації.

«Зараз, можливо, захоче піти і Гризлов. Не виключено, що йому не дадуть цього зробити, але він точно захоче. Ми ж знаємо зарозумілість російських представників. Гризлов у минулому голова Держдуми Р Ф, йому буде важко розмовляти з міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Рєзніковим. Тим більше, Гризлов неодноразово висловлював своє не дуже добре ставлення до Рєзнікова», — сказав він «Гордону».

Гармаш вважає, що будь-яке оновлення піде ТКГ на користь.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський прийняв відставку Леоніда Кучми, який з 2014 року з перервами представляв Україну на переговорах щодо Донбасу.

У травні 2020 року Леонід Кучма просив виключити його з ТКГ і передати повноваження віцепрем'єру Олексію Рєзнікову, оскільки йому складно виконувати свою роботу. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що попросив Кучму залишитися в ТКГ, поки Росія оновить склад своєї делегації, після чого він зможе прийняти рішення.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.