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    Порушення «тиші» на Донбасі обговорять на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи

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    Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили &laquo;всеосяжне перемир'я&raquo;. - Порушення «тиші» на Донбасі обговорять на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи
    Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    Темою засідання стануть порушення перемир'я на Донбасі з боку сепаратистів, зафіксовані за останній час

    Обстріли українських позицій, які були зафіксовані на Донбасі після оголошення режиму перемир’я з 00.00 27 липня за рішенням Тристоронньої контактної групи, є випадками порушення саме режиму тиші, відносно яких проводиться відповідне розслідування, але ще не означають порушення перемир’я як такого.

    Про це під час вебінару «Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?» заявив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

    «На сьогоднішній день багато критики щодо того, що вже було кілька випадків порушення цього режиму тиші з використанням стрілецької зброї. Йде обговорення, чи це порушення перемир’я, чи порушенням режиму тиші. Я переконаний, що це є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир’я, тому що якраз комплекс додаткових заходів передбачає проведення відповідної перевірки, дослідження дій з боку порушників та інформування про це СММ ОБСЄ, яка, у свою чергу, має поінформувати Тристоронню контактну групу з приводу причини такого порушення, факту відновлення вогню», - зауважив Резніков.

    Він повідомив, що сьогодні має відбутися позачергове засідання робочої групи з питань безпеки у складі ТКГ, учасники якого мають обговорити випадки обстрілів українських позицій, про які 27 липня повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

    Резніков зауважив, що сьогодні зранку оперативні донесення засвідчили про відсутність вбитих або поранених серед українських захисників, що є обнадійливою ознакою оголошеного «режиму тиші». «Сьогодні ми отримали зведення, в якому написано: вбитих - 0, поранених – 0. Жодний український оборонець сьогодні не загинув і не отримав поранення», - сказав Резніков.

    Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

    Детальніше читайте тут: Андрій Сенченко: Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас
    окупанти ОБСЄ Донбас розслідування Операція Об’єднаних сил Олексій Резніков Володимир Кравченко
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