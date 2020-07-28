Порушення «тиші» на Донбасі обговорять на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи



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Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

Темою засідання стануть порушення перемир'я на Донбасі з боку сепаратистів, зафіксовані за останній час

Обстріли українських позицій, які були зафіксовані на Донбасі після оголошення режиму перемир’я з 00.00 27 липня за рішенням Тристоронньої контактної групи, є випадками порушення саме режиму тиші, відносно яких проводиться відповідне розслідування, але ще не означають порушення перемир’я як такого.

Про це під час вебінару «Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик?» заявив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«На сьогоднішній день багато критики щодо того, що вже було кілька випадків порушення цього режиму тиші з використанням стрілецької зброї. Йде обговорення, чи це порушення перемир’я, чи порушенням режиму тиші. Я переконаний, що це є порушенням режиму тиші, а не режиму перемир’я, тому що якраз комплекс додаткових заходів передбачає проведення відповідної перевірки, дослідження дій з боку порушників та інформування про це СММ ОБСЄ, яка, у свою чергу, має поінформувати Тристоронню контактну групу з приводу причини такого порушення, факту відновлення вогню», - зауважив Резніков.

Він повідомив, що сьогодні має відбутися позачергове засідання робочої групи з питань безпеки у складі ТКГ, учасники якого мають обговорити випадки обстрілів українських позицій, про які 27 липня повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Резніков зауважив, що сьогодні зранку оперативні донесення засвідчили про відсутність вбитих або поранених серед українських захисників, що є обнадійливою ознакою оголошеного «режиму тиші». «Сьогодні ми отримали зведення, в якому написано: вбитих - 0, поранених – 0. Жодний український оборонець сьогодні не загинув і не отримав поранення», - сказав Резніков.

Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.