Два патрульних катери Island отримали українські імена

23 лютого на базі Берегової охорони США у місті Балтімор відбулися випробування патрульного корабля типу Island «Суми» у відкритому морі

Кораблі будуть називатися на честь українських міст – «Суми» та «Фастів»

Патрульні катери типу Island, які будуть передані ВМС України урядом США отримали імена. Про це повідомляє посольство України у США.

Кораблі будуть називатися на честь українських міст – «Суми» та «Фастів».

Як повідомляє дипломатична установа 23 лютого на базі Берегової охорони США у місті Балтімор проведені ходові випробування патрульного корабля типу Island «Суми» у відкритому морі.

У ході випробувань перевірялися якість роботи агрегатів та механізмів корабля, а також функціонування його навігаційної системи. Було продемонстровано максимальні можливості корабля щодо його маневреності та швидкості. При випробуваннях були підтверджені технічні характеристики та ходові якості корабля.

Під час випробування на борту були присутні аташе з питань оборони при посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецького та Військово-морський аташе капітан 1 рангу Сергій Федорчук, які надали позитивні відгуки щодо технічних характеристик корабля.

Військові дипломати провели зустріч з екіпажем патрульного корабля «Суми», керівництвом бази Берегової оборони та верфі міста Балтимор. Під час зустрічі були обговорені питання щодо ходу підготовки та навчання екіпажу, а також технічної готовності катерів «Суми» та «Фастів».

Наприкінці січня у США випробували в морі катер Islandдля Збройних сил України. Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. Це будуть патрульні катери USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) та USCGC Kiska (WPB-1336), які раніше були в складі Берегової охорони США.

Американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну протягом перших шести місяців поточного року.

Крім того підписано контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.