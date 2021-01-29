У США випробували в морі катер Island для Збройних сил України
Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони
Майбутній патрульний катер типу Island ВМС ЗС України вийшов у море на ходові випробування після проведення ремонту.
Про це повідомила пресслужба національного флоту.
Контрольний вихід в море на ходові випробування відбулись у Сполучених Штатах Америки, в місті Балтімор, штату Меріленд.
До США вже прибули майбутні екіпажі катерів Island для проведення 10-тижневого курсу підготовки на базі навчального центру Берегової охорони.
Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони.
Це будуть патрульні катери USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) та USCGC Kiska (WPB-1336), які раніше були в складі Берегової охорони США.
Американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну протягом перших шести місяців поточного року.
Крім того підписано контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.