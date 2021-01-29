У США випробували в морі катер Island для Збройних сил України

Контрольний вихід у море майбутнього патрульного катеру типу Island ВМС ЗС України у Балтиморі

Контрольний вихід у море майбутнього патрульного катеру типу Island ВМС ЗС України у Балтиморі

Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони

Майбутній патрульний катер типу Island ВМС ЗС України вийшов у море на ходові випробування після проведення ремонту.

Про це повідомила пресслужба національного флоту.

Контрольний вихід в море на ходові випробування відбулись у Сполучених Штатах Америки, в місті Балтімор, штату Меріленд.

До США вже прибули майбутні екіпажі катерів Island для проведення 10-тижневого курсу підготовки на базі навчального центру Берегової охорони.

Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони.

Це будуть патрульні катери USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) та USCGC Kiska (WPB-1336), які раніше були в складі Берегової охорони США.

Американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну протягом перших шести місяців поточного року.

Крім того підписано контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.