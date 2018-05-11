  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Двох українців затримали у Римі, їх підозрюють у спробі пограбувати полісмена

    • Сьогодні, 16:11
    • Розсилка

    Повідомляється, що заарештованими виявилися двоє громадян України 33 і 40 років

    Італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.

    Про це повідомляє Il Messaggero.

    За даними видання, в четвер увечері поліцейський, що перебував поза службою, їхав на околиці Риму в районі Пренестіна, коли в нього врізалася машина, в якій знаходилися двоє людей.

    Водій другої машини вийшов з автомобіля, щоб оцінити завдані збитки, а потім сів за кермо і намагався поїхати з місця ДТП. Коли поліцейський підійшов до їх машини, показав посвідчення і представився, пасажир авто спробував вирвати з його рук документи.

    Намагаючись затримати двох чоловіків, поліцейський отримав удар кулаком по обличчю. Порушників вдалися затримати поліцейському патрулю, який знаходився неподалік.

    Повідомляється, що заарештованими виявилися двоє громадян України 33 і 40 років. Їх доставили в поліцейську дільницю і висунули звинувачення у спробі пограбування і опорі посадовій особі.

     

    Читайте також
    Італія машини документи українці напад пограбування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ