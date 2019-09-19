Звільнення 113 бранців Кремля триває. Денісова розповіла про подальші плани



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На зустрічі Денісової з родинами політв’язнів обговорювалися нагальні питання щодо процесу звільнення з російського полону Фото: Facebook Людмили Денісової

«По кожному нашому громадянину будуть зроблені відповідні повторні звернення до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової», - заявила Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова 19 вересня зустрілася з родинами звільнених 7 вересня політв’язнів та тих, які ще знаходяться в місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму.

Про це вона повідомила у Facebook.

«Поговорили про всі нагальні питання щодо процесу звільнення. Найбільш важливим питанням є стан фізичного та психологічного здоров’я, а також своєчасного доступу до відповідної медичної допомоги. Тому, в невідкладному порядку, по кожному нашому громадянину будуть зроблені відповідні повторні звернення до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової», - заявила Денісова.

За її словами, робота щодо звільнення та повернення всіх громадян України, які досі перебувають в ув’язненні на території РФ та анексованого Криму, проводиться щоденно.

«Наголошую, що кожен із 113 громадян України зі списку утримуваних осіб, яким Україна та Російська Федерація обмінялися 16 липня 2019 року – перший на звільнення. Запевняю, що буде зроблено все для того, щоб найближчим часом всі 113 наших громадян були на Батьківщині», - підкреслила омбудсмен.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.