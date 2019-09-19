На Донбасі окупанти палять траву, щоб за димом облаштовувати позиції, - розвідка



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За даними розвідки Міноборони, ворожі диверсанти сприяють зйомкам російських фейкових репортажів

На Донбасі диверсанти з лав бойовиків працюють в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

«Командування російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує провокувати бойові зіткнення з передовими підрозділами Об’єднаних сил, зокрема за рахунок інтенсивного застосування диверсійно-розвідувальних груп у так званій сірій зоні», - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначає військова розвідка, диверсанти працюють також в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками.

За даними ГУР, диверсанти підпалюють суху траву і під прикриттям «природних димових завіс» обладнують зручні позиції для обстрілів українських військ з метою провокування вогню у відповідь. «Сфабриковані у такий спосіб репортажі плануються до використання російськими ЗМІ для дезінформації суспільства та дискредитації дій Об’єднаних сил», - додає розвідка Міноборони.

Як повідомлялось, командування збройних сил РФ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях призначає на первинні офіцерські посади випускників російських вищих військово-навчальних закладів.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла.