Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів та БМП, без втрат



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У четвер втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було

За добу на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів

У четвер, 19 вересня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

тричі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Золотого – зі стрілецької зброї;

неподалік Оріхового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Травневого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з ручного протитанкового гранатомета.