Дякуємо за сина: українці в Італії поїхали до матері Марківа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти висловили слова підтримки сім’ї солдата і сподівання на його перемогу в апеляційному суді Фото: Радіо Свобода

Активісти переконані у невинуватості бійця і називають вирок суду несправедливим і вкрай упередженим

З нагоди Дня захисника України, який відзначають 14 жовтня, активісти української громади в Італії підтримали родину засудженого нацгвардійця Віталія Марківа.

Близько п’ятдесяти осіб зібралися у місті Толентіно (центральна область Марке), де дев’ять років жив і вчився військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Марків.

У липні суд присяжних Павії засудив солдата до 24 років в’язниці, визнавши його «активним співучасником умисного убивства» італійського фотографа Адреа Роккеллі 5 років тому під час воєнних дій на Донбасі.

Група українців у родинному колі Оксани Максимчук, матері Віталія, висловили слова підтримки сім’ї солдата і сподівання на його перемогу в апеляційному суді.

Серед учасників зібрання були представники з Риму, Мілану, Бреші, Пескари, Толентіно й інших міст, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Ці активісти регулярно їздили на судові засідання до Павії, де протягом року тривав суд над військовим.

«Ми приїхали підтримати родину Марківа і привітати їхнього сина з Днем захисника України, також подякувати їм за сина, який у в’язниці продовжує свою боротьбу за особисту честь та за гідність України», – сказала Радіо Свобода організаторка заходу Марина Буть.

Акція у Толентіно започатковує низку алогічних заходів на підтримку Марківа, які відбудуться в Україні й світі 14 жовтня, у День захисника України.

Активісти переконані у невинуватості бійця і називають вирок суду несправедливим і вкрай упередженим.

«Ми знаємо, що Марків не винен, це знають і судді, не знаємо, однак, чому так сталося, але невинна людина нині у тюрмі. Хоча шлях до перемоги тернистий, та він дається тому, хто наполегливо йде до кінця», – заявив Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців Італії.

Активісти влаштували флешмоб зі світлинами засудженого військового та гаслами «Свободу Марківу!». Охочі записували аудіозвернення до солдата, які йому зможе передати мати, відвідуючи сина вже наступної п’ятниці у міланській тюрмі, де він перебуває під вартою третій рік.

Захід завершився обідом і святковим тортом, оздобленим кондитерським кремом синього і жовтого кольорів із написом: «Дякуємо за сина!».

Нагадаємо, 11 жовтня, суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, який був засуджений до 24 років ув’язнення.

Українці та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції.

Джерело: Радіо Свобода