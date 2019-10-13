Зеленський звернувся до учасників акцій на День захисника: будьте розсудливими



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Зеленський закликав правоохоронців гарантувати безпеку проведення акцій 14 жовтня

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян напередодні Дня захисника України — закликає правоохоронців забезпечити мирний протест, а українців — бути розсудливими.

Звернення глави держави опублікував Офіс президента.

«Нашій Неньці пощастило, адже вона має багато мужніх і незламних захисників. І завтра кожен свідомий українець висловить безмежну шану та подяку нашим воїнам, добровольцям, медикам і волонтерам», — сказав Зеленський.

Також президент подякував журналістам, які захищають інформаційний простір країни, та дипломатам.

«І, звісно, батькам і матерям, дружинам і чоловікам, дітям та онукам усіх героїв, котрі загинули, захищаючи нашу Батьківщину», — йдеться у зверненні.

Зеленський згадав, що на 14 жовтня у Києві та інших містах заплановані акції та віча. З цього приводу він звернувся до поліції та учасників цих заходів.

«Я закликаю кожного представника сил правопорядку поважати конституційне право громадян на мирний протест. Гарантувати їхню безпеку. Завтра ви повинні показати, що ви — сили правопорядку демократичного, європейського зразка», — наголосив президент.

Протестувальників Зеленський запевнив, що чує і дослухається до їхньої думки.

Нагадаємо, військові частини ЗСУ переведено у посилену бойову готовність на період вихідних та святкових днів.

14 жовтня в Україні до Дня захисника заплановано близько 300 заходів. Зважаючи на це, правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.