Джемілєв передав Ердогану особисте послання від Порошенка



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Зміст послання не розкривається

Уповноважений президента України в справа кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв передав президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану особисте послання від українського колеги Петра Порошенка, повідомив інший народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

Він не уточнив зміст послання. Водночас Чубаров розповів, що Джемілєв зустрівся з Ердоганом 18 серпня в Анкарі під час з’їзду владної Партії справедливості та розвитку, лідером якої і є турецький президент.

Чубаров також розповів, що російську делегацію на з’їзді очолював голова Державної думи В’ячеслав Володін. У її складі був обраний від анексованого Росією Криму депутат Руслан Бальбек.

«Оскільки турецька сторона не давала попередньої згоди на включення до складу делегації Росії, запрошеної на з'їзд, кримського колаборанта Руслана Бальбека, небажаний «гість» не був допущений на з'їзд. Замість урочистого залу, де проходив з'їзд AKP, прислужника російських окупантів Руслана Бальбека провели до посольства Росії, де він зможе дочекатися часу відльоту делегації Держдуми в Москву», – пише Чубаров.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.