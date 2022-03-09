Дженніфер Еністон звернулася до українок: весь світ за вами

Еністон вже не вперше висловлює свою підтримку Україні

Актриса закликала світ допомагати українським жінкам

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон звернулася до українок. Зірка серіалу «Друзі» підтримала нашу країну і закликала світ допомагати їй, адже зараз тут йде війна, яку розв'язала Росія.

На своїй сторінці в Instagram Еністон зазначила, що українки зараз героїчно борються за свою країну і народ. Вони борються як солдати, як матері, як організатори, як помічниці для біженців, як протестувальники, як журналісти.

«Ви неймовірні і весь світ за вами. Я знаю, що важко зрозуміти, як найкраще підтримати, тому я залишаю посилання на деякі ресурси та способи приєднатися до підтримки цих жінок через пожертвування...», – написала актриса.

Еністон привітала жінок України з Міжнародним днем боротьби за їхні права, який відзначається 8 березня. Зірка захопилася українками і прикріпила до свого посту зворушливі фото, на яких можна побачити героїзм і силу мешканок нашої країни.

Напередодні Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.

6 березня росіяни вбили в Ірпені українського актора. Йому було 33 роки.

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