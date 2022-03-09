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    Дженніфер Еністон звернулася до українок: весь світ за вами

    Еністон вже не вперше висловлює свою підтримку Україні - Дженніфер Еністон звернулася до українок: весь світ за вами
    Еністон вже не вперше висловлює свою підтримку Україні
    фото з відкритих джерел

    Актриса закликала світ допомагати українським жінкам

    Голлівудська актриса Дженніфер Еністон звернулася до українок. Зірка серіалу «Друзі» підтримала нашу країну і закликала світ допомагати їй, адже зараз тут йде війна, яку розв'язала Росія.

    На своїй сторінці в Instagram Еністон зазначила, що українки зараз героїчно борються за свою країну і народ. Вони борються як солдати, як матері, як організатори, як помічниці для біженців, як протестувальники, як журналісти.

    «Ви неймовірні і весь світ за вами. Я знаю, що важко зрозуміти, як найкраще підтримати, тому я залишаю посилання на деякі ресурси та способи приєднатися до підтримки цих жінок через пожертвування...», – написала актриса.

    Еністон привітала жінок України з Міжнародним днем боротьби за їхні права, який відзначається 8 березня. Зірка захопилася українками і прикріпила до свого посту зворушливі фото, на яких можна побачити героїзм і силу мешканок нашої країни.

    Напередодні Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.

    6 березня росіяни вбили в Ірпені українського актора. Йому було 33 роки.

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    Теги: Росія актриса Instagram
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    Дженніфер Еністон звернулася до українок: весь світ за вами