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    Ілон Маск підтримав Україну

    Маск нещодавно надав нам супутниковий інтернет Starlink - Ілон Маск підтримав Україну
    Маск нещодавно надав нам супутниковий інтернет Starlink
    фото з відкритих джерел

    Мільярдер у соцмережі написав підбадьорливий пост

    Засновник компанії SpaceX Ілон Маск висловив підтримку Україні. Відповідний допис Маск розмістив у Тwitter.

    «Тримайся, Україно!», – написав американський бізнесмен.

    У наступних повідомленнях він висловив співчуття «великим людям Росії, які цього не хочуть».
    Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.

    Нагадаємо, Ілон Маск адаптує Starlink для України. Раніше Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

    Також напередодні українські зірки звернулися до російських колег із закликом підтримати Україну.

    Читайте також: Інтернет від Ілона Маска. Хто зможе скористатися і коли це станеться
    Теги: США експорт Ілон Маск SpaceX
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    Ілон Маск підтримав Україну