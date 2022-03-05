Ілон Маск підтримав Україну
Мільярдер у соцмережі написав підбадьорливий пост
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск висловив підтримку Україні. Відповідний допис Маск розмістив у Тwitter.
«Тримайся, Україно!», – написав американський бізнесмен.
У наступних повідомленнях він висловив співчуття «великим людям Росії, які цього не хочуть».
Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.
Hold Strong Ukraine— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Нагадаємо, Ілон Маск адаптує Starlink для України. Раніше Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.
Також напередодні українські зірки звернулися до російських колег із закликом підтримати Україну.