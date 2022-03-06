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    Події в Україні

    Росіяни вбили в Ірпені українського актора

    Павло Лі загинув під обстрілами в Ірпені - Росіяни вбили в Ірпені українського актора
    Павло Лі загинув під обстрілами в Ірпені
    фото з інстаграму актора

    Павлу Лі було лише 33 роки

    Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув в Ірпені. Після вторгнення Росії він приєднався до лав Збройних сил. 6 березня він помер від куль окупантів. Йому було лише 33 роки.

    Про смерть Павла Лі повідомив український адвокат та журналіст Ярослав Куц.

    «Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Спочивай з миром», – написав його побратим Ярослав Куц.

    Він з перших днів війни пішов воювати за Україну і загинув в Ірпені, де наразі відбуваються запеклі бої з російськими окупантами.

    Павло Лі народився у Криму. Знімався у кіно та рекламі, був актором дубляжу, брав участь у музичних шоу талантів, у тому числі у «Фабриці зірок-3».

    Нагадаємо, що російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни. Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

    5 березня під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії.

    Також Банкова попередила світ: Путін готується до бомбардування Одеси.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ кіно війна Путін вбивство смерть адвокат Київщина військові Ірпінь бомбардування актор журналіст
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    Росіяни вбили в Ірпені українського актора