Росіяни вбили в Ірпені українського актора

Павлу Лі було лише 33 роки

Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув в Ірпені. Після вторгнення Росії він приєднався до лав Збройних сил. 6 березня він помер від куль окупантів. Йому було лише 33 роки.

Про смерть Павла Лі повідомив український адвокат та журналіст Ярослав Куц.

«Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Спочивай з миром», – написав його побратим Ярослав Куц.

Він з перших днів війни пішов воювати за Україну і загинув в Ірпені, де наразі відбуваються запеклі бої з російськими окупантами.

Павло Лі народився у Криму. Знімався у кіно та рекламі, був актором дубляжу, брав участь у музичних шоу талантів, у тому числі у «Фабриці зірок-3».

Нагадаємо, що російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни. Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

5 березня під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії.

Також Банкова попередила світ: Путін готується до бомбардування Одеси.

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