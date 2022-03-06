Росіяни вбили в Ірпені українського актора
Павлу Лі було лише 33 роки
Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув в Ірпені. Після вторгнення Росії він приєднався до лав Збройних сил. 6 березня він помер від куль окупантів. Йому було лише 33 роки.
Про смерть Павла Лі повідомив український адвокат та журналіст Ярослав Куц.
«Пашка Лі… Навіть фото не встигли зробити… Спочивай з миром», – написав його побратим Ярослав Куц.
Він з перших днів війни пішов воювати за Україну і загинув в Ірпені, де наразі відбуваються запеклі бої з російськими окупантами.
Павло Лі народився у Криму. Знімався у кіно та рекламі, був актором дубляжу, брав участь у музичних шоу талантів, у тому числі у «Фабриці зірок-3».
Нагадаємо, що російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни. Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.
5 березня під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії.
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