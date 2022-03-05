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    Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією

    Стівен Кінг відмовився від нових контрактів на видавництво книг в РФ - Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією
    Стівен Кінг відмовився від нових контрактів на видавництво книг в РФ
    фото Стівена Кінга

    Творчі люди приєднуються до бойкоту країни-агресорки

    Відомі письменники обурені російським вторгненням в Україну. Так, Стівен Кінг, Лінвуд Барклі та Ніл Гейман вже оголосили, що хочуть припинити контракти з російськими видавництвами.

    Канадський письменник Лінвуд Барклі написав у Twitter: «Я розумію, що це не велика жертва і матиме не більший ефект, ніж пукнути в буревій, але я не збираюсь поновлювати мої контакти з російськими видавництвами», – йдеться в пості.

    Це твіт перепостив король жахів Сівен Кінг з підводкою «Я також не буду».

    А відомий письменник-фантаст Ніл Гейман на відповідь до одного з твітів написав: «Я намагаюся зараз зрозуміти, які контракти з Росією я контролюю і на якому вони етапі видавничого циклу. Я не хочу поновлювати їх, допоки Путін та його адміністрація перебувають при владі. Це абсолютно точно».

    Нагадаємо, що відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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    Теги: Росія книги санкції Путін письменник
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    Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією