Письменник Бегбедер: У Путіна дуже-дуже маленький пеніс

Знаменитий письменник закликав росіян активно протистояти диктатору

Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав зупинити війну проти України, яку розв'язав російський лідер Володимир Путін. Напередодні письменник записав відеозвернення.

«Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський – клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз», – заявив Бегбедер.

Письменник назвав українців відважними, які заслуговують бути абсолютно вільними. «Ви - частина Європи. Ви – частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, ви – наші брати», – вказав письменник.

Окрім того, Бегбедер звернувся до громадян Росії і закликав їх зупинити війну проти України, чинити опір. «Зупиніть цього божевільного диктатора. Ви не можете зберігати мовчання. Вам зараз це не дозволено – зберігати мовчання! Всі мої російські читачі, якщо вам подобаються мої книги, будь ласка – поважайте свободу. Зупиніть цю дурну безглузду війну», – підкреслив Бегбедер.

Нагадаємо, Україна четвертий день чинить опір російським окупантам.