«Ми переможемо!» Вакарчук підтримав незламність одеситів (фото, відео)

Лідер гурту «Океан Ельзи» активно провадить роботу серед українців

Протягом кількох днів війни чимало українських артистів відкрито допомагають українцям боротися з окупантами Росії. Вони підтримують моральний дух, вселяють оптимізм, співають пісень. Зокрема лідер гурту «Океан Ельзи» активно провадить роботу серед українців. Наразі артист в Одесі, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я зараз в Одесі. І тут впевненість в українських силах не менша, ніж в інших містах. Тут готові захищати своє рідне місто та країну. І таки так, ми переможемо!» – говорить Вакарчук.

Додамо, що раніше Святослав Вакарчук писав про те, що Україна тримає оборону.

Нагадаємо, що популярна українська акторка, зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець записала відеозвернення до своїх колег із Росії з проханням зупинити війну в Україні, яку розв'язав їхній президент Володимир Путін.

Раніше йшлося про те, що зірки «Дизель шоу» і колишні КВНники, Сергій Писаренко і Євген Нікішин відреагували на війну, яку президент Росії Володимир Путін почав в Україні.