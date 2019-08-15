  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Джонсон звинуватив противників Brexit у «шкідливій співпраці» з ЄС

    • Розсилка
    Прем'єрміністр Британії Боріс Джонсон - Джонсон звинуватив противників Brexit у «шкідливій співпраці» з ЄС
    Прем'єрміністр Британії Боріс Джонсон
    Фото: Reuters

    Джонсон зазначив, що Британія буде «змушена вийти без угоди»

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звинуватив опозиціонерів у парламенті, які виступають проти Brexit, у співпраці з ЄС.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Борис Джонсон звинуватив парламентарів, які думають, що вони можуть заблокувати Brexit, у шкідливій співпраці з ЄС», - йдеться у повідомленні.

    За словами прем'єра, через опозицію до Brexit у парламенті, Євросоюз став менш готовим йти на компроміси щодо нової угоди з Британією.

    Джонсон зазначив, що це збільшує ймовірність того, що Велика Британія буде «змушена вийти без угоди» у жовтні.

    Деякі депутати британського парламенту назвали твердження Джонсона «зловісною брехнею» та «спробою відійти від суті проблеми».

    Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня - незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.

    Нагадаємо, Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

    До слова, британським урядовцям до 31 жовтня заборонили відпустки.

    Читайте також
    ЄС Brexit Велика Британія Боріс Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ