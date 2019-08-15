Джонсон звинуватив противників Brexit у «шкідливій співпраці» з ЄС



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Прем'єрміністр Британії Боріс Джонсон Фото: Reuters

Джонсон зазначив, що Британія буде «змушена вийти без угоди»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звинуватив опозиціонерів у парламенті, які виступають проти Brexit, у співпраці з ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

«Борис Джонсон звинуватив парламентарів, які думають, що вони можуть заблокувати Brexit, у шкідливій співпраці з ЄС», - йдеться у повідомленні.

За словами прем'єра, через опозицію до Brexit у парламенті, Євросоюз став менш готовим йти на компроміси щодо нової угоди з Британією.

Джонсон зазначив, що це збільшує ймовірність того, що Велика Британія буде «змушена вийти без угоди» у жовтні.

Деякі депутати британського парламенту назвали твердження Джонсона «зловісною брехнею» та «спробою відійти від суті проблеми».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня - незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.

Нагадаємо, Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

До слова, британським урядовцям до 31 жовтня заборонили відпустки.