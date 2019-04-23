Екоактивісти у Лондоні захопили музей природознавства



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Акція в музеї заявлена в форматі «мертвого протесту»

Активісти сподіваються, що акція приверне увагу громадськості до проблеми «шостого масового вимирання»

Активісти кліматичної групи Extinction Rebellion захопили кілька залів знаменитого лондонського Музею природознавства.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що майже 100 чоловік лягли на підлогу під скелетом синього кита в одній із зал.

Акція в музеї заявлена в форматі «мертвого протесту» - коли учасники нерухомо лежать на землі, зображуючи мертві тіла.

Активісти сподіваються, що акція приверне увагу громадськості до проблеми «шостого масового вимирання» - так вони називають сучасне зникнення деяких видів тварин, натякаючи на п'ять основних відомих науці глобальних катастроф.

Епіцентр екопротестів знаходиться в районі Марбл Арч. Демонстранти перемістилися сюди з інших центральних перехресть і площ Лондона: Оксфорд-Стріт, моста Ватерлоо і Парламент-Сквер, звідки їх витіснили служби правопорядку.

Серед вимог екологів — скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з екологічною ситуацією та організувати збори громадян для вироблення надзвичайного плану дій для боротьби зі змінами клімату та вирішення екологічної ситуації загалом.