У Парижі бездомні протестували під Нотр-Дамом



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Близько 50 людей з французької асоціації бездомних зібралися біля Нотр-Даму на акцію протесту

Учасники акції скандували «Нотр-Дам потребує даху, нам також потрібен дах!»

Десятки людей зібралися на акцію протесту під Собором Паризької Богоматері у понеділок, вимагаючи не забувати про найбідніших французів на тлі того, що донори пообіцяли мільярд доларів на відновлення будівлі собору.

Про це повідомляє АР.

Близько 50 людей з французької асоціації бездомних зібралися біля собору з плакатами з написами «Мільярд за 24 години» та «Мільярд для Нотр-Даму, 0 - для бездомних».

Дехто з них скандував: «Нотр-Дам потребує даху, нам також потрібен дах!»

Також протестувальники скандували гасла, спрямовані на Бернара Арно, генерального директора групи LVMH (виробника предметів розкоші), який минулого тижня пообіцяв 200 мільйонів євро на собор.

Поліція стежила за мирною демонстрацією, але не втручалася. Протест розійшовся через кілька годин.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.

Джерело: Європейська правда