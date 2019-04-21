У Бердянську через сказ тварин оголосили карантин
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Щеплення тварин у Бердянську
Фото: «Голос Запорожья»
У Бердянську масово закликають прищеплювати домашніх тварин
У Бердянську через сказ тварин у деяких районах міста оголосили карантин. Про це у неділю повідомляє видання «Голос Запорожья».
Зазначається, що раніше домашня тварина покусала власного господаря. Незабаром виявилося, що вона заразилася на сказ. Унаслідок цього в місті з 18 квітня оголосили карантин та масово закликають прищеплювати домашніх тварин.
Відомо, що карантин оголосили на території від проспекту Східного до Азовського і від вул. Грецької до вул. Свободи.
У середині квітня повідомлялося, що від початку 2019 року в Україні зареєстровано 260 випадків сказу тварин.