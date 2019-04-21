У Бердянську через сказ тварин оголосили карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щеплення тварин у Бердянську Фото: «Голос Запорожья»

У Бердянську масово закликають прищеплювати домашніх тварин

У Бердянську через сказ тварин у деяких районах міста оголосили карантин. Про це у неділю повідомляє видання «Голос Запорожья».

Зазначається, що раніше домашня тварина покусала власного господаря. Незабаром виявилося, що вона заразилася на сказ. Унаслідок цього в місті з 18 квітня оголосили карантин та масово закликають прищеплювати домашніх тварин.

Відомо, що карантин оголосили на території від проспекту Східного до Азовського і від вул. Грецької до вул. Свободи.

У середині квітня повідомлялося, що від початку 2019 року в Україні зареєстровано 260 випадків сказу тварин.