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    Здоров'я

    У Бердянську через сказ тварин оголосили карантин

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    <p>Щеплення тварин у Бердянську</p> - У Бердянську через сказ тварин оголосили карантин

    Щеплення тварин у Бердянську

    Фото: «Голос Запорожья»

    У Бердянську масово закликають прищеплювати домашніх тварин

    У Бердянську через сказ тварин у деяких районах міста оголосили карантин. Про це у неділю повідомляє видання «Голос Запорожья». 

    Зазначається, що раніше домашня тварина покусала власного господаря. Незабаром виявилося, що вона заразилася на сказ. Унаслідок цього в місті з 18 квітня оголосили карантин та масово закликають прищеплювати домашніх тварин. 

    Відомо, що карантин оголосили на території від проспекту Східного до Азовського і від вул. Грецької до вул. Свободи.

    У середині квітня повідомлялося, що від початку 2019 року в Україні зареєстровано 260 випадків сказу тварин.

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