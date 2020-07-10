Де в Європі жити найдешевше: список країн
Наразі найвигідніше купувати чи винаймати житло у Греції
Ставки оренди житлової нерухомості в країнах Європейського Союзу зросли майже на 21% у період з 2007-го по перший квартал 2020 року. Про це йдеться в аналітичному звіті, опублікованому на сайті Євростату (статистичної служби Європейського Союзу).
Вартість придбання житла в ЄС за вказаний період збільшилася на 20,5%, підрахували аналітики. При цьому лише в шести країнах зафіксовано зниження вартості квадратних метрів. Найбільше з 2007 року вони подешевшали:
- в Греції (на 36%),
- Румунії (на 24 %)
- в Ірландії (на 17,5%).
Рекордсменами зростання у свою чергу названі Люксембург і Австрія, де житло подорожчало більш ніж на 91%.
Якщо говорити про ставки оренди, то вони за останні 13 років збільшилися в 26 країнах ЄС і знизилися лише в одній - Греції (мінус 17,5%).
Найпомітніше зросла вартість найму житла в Литві (плюс 102%), Чехії (плюс 82%) і Угорщині (плюс 75%).
Нагадаємо також, що за підсумками 2020 року продажі нерухомості в Марбельї - іспанському місті-курорті, можуть обвалитися на 30%. Як зазначають аналітики, на місцевий ринок житла, добробут якого багато в чому залежить від іноземних покупців, негативно вплинула пандемія коронавірусу.
До слова, пандемія вплинула на український ринок нерухомості: будівництва призупинилися, а попит на житло впав більш ніж на 50%. Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта каже, що попитом користуватиметься інвестиційне житло (з метою здачі в оренду або перепродажу) у вигляді одно- і двокімнатних квартир.