Де в Європі жити найдешевше: список країн



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Житло в Греції з 2007 року подешевшало на 36%

Наразі найвигідніше купувати чи винаймати житло у Греції

Ставки оренди житлової нерухомості в країнах Європейського Союзу зросли майже на 21% у період з 2007-го по перший квартал 2020 року. Про це йдеться в аналітичному звіті, опублікованому на сайті Євростату (статистичної служби Європейського Союзу).

Вартість придбання житла в ЄС за вказаний період збільшилася на 20,5%, підрахували аналітики. При цьому лише в шести країнах зафіксовано зниження вартості квадратних метрів. Найбільше з 2007 року вони подешевшали:

в Греції (на 36%),

Румунії (на 24 %)

в Ірландії (на 17,5%).

Рекордсменами зростання у свою чергу названі Люксембург і Австрія, де житло подорожчало більш ніж на 91%.

Якщо говорити про ставки оренди, то вони за останні 13 років збільшилися в 26 країнах ЄС і знизилися лише в одній - Греції (мінус 17,5%).

Найпомітніше зросла вартість найму житла в Литві (плюс 102%), Чехії (плюс 82%) і Угорщині (плюс 75%).

Нагадаємо також, що за підсумками 2020 року продажі нерухомості в Марбельї - іспанському місті-курорті, можуть обвалитися на 30%. Як зазначають аналітики, на місцевий ринок житла, добробут якого багато в чому залежить від іноземних покупців, негативно вплинула пандемія коронавірусу.

До слова, пандемія вплинула на український ринок нерухомості: будівництва призупинилися, а попит на житло впав більш ніж на 50%. Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта каже, що попитом користуватиметься інвестиційне житло (з метою здачі в оренду або перепродажу) у вигляді одно- і двокімнатних квартир.