Компанії подружжя Зеленських декларували мізерні прибутки - ЗМІ
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Родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень
Журналісти-розслідувачі дізналися, скільки податків сплатили компанії, де Зеленські декларували свої частки
Родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки – мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань «Спостерігач» на «5 каналі».
До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина пов'язана з концертами, шоу та телебаченням.
Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але за документами – фірми були бідні, як церковні миші.