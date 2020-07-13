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    Політика

    Компанії подружжя Зеленських декларували мізерні прибутки - ЗМІ

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    Родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень - Компанії подружжя Зеленських декларували мізерні прибутки - ЗМІ
    Родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень

    Журналісти-розслідувачі дізналися, скільки податків сплатили компанії, де Зеленські декларували свої частки

    Родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки – мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань «Спостерігач» на «5 каналі».

    До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина пов'язана з концертами, шоу та телебаченням.

    Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але за документами – фірми були бідні, як церковні миші.

    Нагадаємо, раніше Зеленський проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

    Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Матеріали передадуть до суду.

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