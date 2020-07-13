Компанії подружжя Зеленських декларували мізерні прибутки - ЗМІ



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Родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень

Журналісти-розслідувачі дізналися, скільки податків сплатили компанії, де Зеленські декларували свої частки

Родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки – мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Про це йдеться в свіжому випуску проєкту журналістських розслідувань «Спостерігач» на «5 каналі».

До президентства Володимир і Олена Зеленські були власниками 11 компаній, зареєстрованих в Україні. Серед них були й дотичні до ресторанного бізнесу. Та основна частина пов'язана з концертами, шоу та телебаченням.

Зважаючи на статки подружжя, логічно припустити, що керували вони успішними корпораціями. Але за документами – фірми були бідні, як церковні миші.

За даними сервісу відкритих даних YouControl, у цих компаній дуже мало, або й геть немає працівників. Та й власності в «імперії сміху» теж немає. Ані нерухомості, ні студій – не кажучи вже про землю чи торговельні марки. Є лише дві автівки у найзаможнішого – за даними YouControl – ТОВ «Квартал 95», що був заснований кіпрською Green Family. Тут є навіть кількадесят робітників. Аби перевірити цю інформацію, «Спостерігач» звернувся по допомогу до народного депутата Володимира Ар'єва. Він звернувся за відповідною інформацією до Державної фіскальної служби. Оскільки це чутлива бізнес-інформація, журналісти не можуть прямо говорити про конкретні цифри. Тож скористалися порівняннями й метафорами. Так, сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської. А її Mercedes-Benz S 500 4matic коштує 1 830 637 грн. Отже, можна приблизно розрахувати офіційний прибуток фірм. І тоді вийде майже вартість обох автівок подружжя, а це – 6,5 млн грн. «Якщо уявити собі, що Зеленські забрали собі весь прибуток із цих компаній, то це означає, що у них грошей могло би вистачити в крайньому випадку на одну кімнату із всього того житла, яке вони задекларували як придбане в період із 2014 по 2018 рік включно», – резюмував Ар'єв. Але це іще не все. Як повідомляють розслідувачі, одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини. А одному із квартальних проєктів – держава ще й якось повернула гроші, кількадесят тисяч гривень. Отже, навіть без змоги назвати конкретні цифри зрозуміло – заробленого у цих компаніях із 2014 по 2018 роки ніяк не могло вистачити на придбану Зеленськими в цей час нерухомість, вказують журналісти. «Заробляти від фірм легальним чином зі сплаченими податками на таку кількість нерухомості він фізично не міг. Підкреслюю – суто від фірм. А от можливо в самих фірмах він і отримував якісь там шалені зарплати. Дивіденди показують, що на таку кількість нерухомості у нього коштів не було», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше Зеленський проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.



Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Матеріали передадуть до суду.





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