Забудовники столиці визнали, що ціни на ринку нерухомості завищені



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На сьогоднішній день близько 50% всіх квартир купується на старті будівництва

Реальна вартість квартир на первинному ринку Києва в середньому на 10-12% нижче декларованих забудовниками цін

Реальна вартість квартир на первинному ринку Києва в середньому на 10-12% нижче декларованих забудовниками цін.

На сьогоднішній день близько 50% всіх квартир купується на старті будівництва через високу ліквідність вкладень. Про це зазначив керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров.

«Затяжний карантин змусив багатьох гравців на будівельному ринку шукати найбільш прийнятні шляхи стимулювання попиту у вигляді всіляких знижок і акцій. Так, найбільший розмір знижок спостерігається в об'єктах на початкових стадіях будівництва, найменший – в об'єктах на стадії введення в експлуатацію. При 100-відсотковій оплаті, в залежності від площі квартири, покупець може отримати знижку до 5% – на завершальній стадії будівництва, до 10% – на етапі будівництва більше 6-9 місяців і до 15% на початкових етапах будівельних робіт», – зазначив Олександр Ізаров.

Він звернув увагу на те, що за даними на початок липня, будівельні роботи в повному обсязі відновлені в 80% об'єктів, що будуються.

Ексерт зазначив, що протягом 3 місяців на первинному ринку коливання вартості м2 не перевищують 0,5-1% залежно від стадії будівництва. Але разом з тим, на його думку, при стабільних цінах на будівельні матеріали і будівельно-монтажні роботи, а також в умовах планомірно зростаючого попиту, в найближчі 3-4 місяці багато компаній можуть істотно знизити розмір знижок і підвищивши при цьому ціни на 3-5%.

Також покупцям нерухомості нагадують, що при виборі об'єкта інвестування потрібно звертати увагу на:

бездоганну репутацію забудовника, його досвід на ринку;

велося чи будівництво в період карантину;

наявність всіх дозвільних документів та їх «чистота»;

наявність продуманої концептуальної інфраструктури в ЖК: наявність вбудованого ТРЦ, коворкінгу, офісних приміщень, дитячого садка;

продуктового маркету, зон рекреації, спорту і відпочинку;

майбутня ліквідність покупки.

Як повідомлялося, у Києві на вулиці Свертюка прорвало трубу на території будівництва нового житлового комплексу Rusaniv Residence. Внаслідок прориву біля новобудови провалився асфальт і утворилася яма з водою.