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    Економічний експерт розповів, чому Росія не змогла найти заміну Visa і MasterCard

    Visa i MasterCard пішли з Росії - Економічний експерт розповів, чому Росія не змогла найти заміну Visa і MasterCard
    Visa i MasterCard пішли з Росії
    Фото: Главком

    Можливість поповнення резервів Центробанку РФ виглядає дуже туманною

    Спроби терміново замінити Visa та Mastercard на китайську систему Union Pay нічого не дали, через обмеженість сервісів для карток цієї системи, випущених китайськими банками. Про це в коментарі «Главкому» розповів економічний експерт Віталій Шапран.

    «У Центробанку РФ єдине, що залишилось, – запропонувати населенню альтернативу валюті: банківське золото, але це далеко не повноцінний замінник доларів або євро», – зазначає експерт.

    Він звертає увагу на те, що у Росії намітився великий відтік капіталу, вихід трьох сотень західних компаній та двох десятків банків, – все це відтік валюти та репатріація інвестицій. «А оскільки резерви Центробанку РФ у доларах, євро, ієнах та швейцарських франках заморожені, і перспективи їх наповнення дуже туманні, то курс 200 руб. за $1 – це для них ще не остаточна кризова позначка», – резюмує Шапран.

    Нагадаємо, міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard офіційно пішли з Росії.

    Важливо знати, що Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні.

    Теги: росія курс валют гривня Україна окупація #stoprussia
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    Економічний експерт розповів, чому Росія не змогла найти заміну Visa і MasterCard