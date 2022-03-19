Економіст пояснив, що втримало курс гривні під час війни

Від початку війни українці, які виїхали за кордон, мають змогу безперешкодно знімати готівку з карток

Завдяки фіксації курсів долара і євро по відношенню до гривні за операціями з платіжними картками став важливим фактор стримування падіння курсу вітчизняної валюти. Таку точку зору в коментарі «Главкому» висловив економічний експерт Віталій Шапран.

«Це стало важливим для громадян, які залишили країну і могли знімати готівку, сплачувати послуги за кордоном за курсом, що склався на 23 лютого. Саме такі можливості через карти Visa та Mastercard створили альтернативу готівковому ринку», – каже експерт.

Шапран нагадує: в перші дні кожен сам міг вирішувати, чи скористатись банківською карткою і курсом 29,2 грн до долара, чи бігти на чорний ринок і купувати долар по 40 грн – саме такий курс був у перші дні війни.



«У підсумку переміг здоровий глузд, і сьогодні на чорному ринок склалась така ситуація: купівля до 31 грн, продаж від 32 (за даними спеціалізованих сайтів). Громадянам я б не радив проводити операції на чорному ринку – краще зачекати відкриття легальних каналів для безпеки транзакцій», – додав він.

Як повідомлялося, економічний експерт Олексій Плотніков спрогнозував курс гривні після завершення активних бойових дій.