У Росії паніка. За добу рубль обвалився на 100%

Офіційний курс іноземних валют удвічі нижчий за реальну ситуацію в банках

Курс російського рубля по відношенню до американського долара обвалився за останню добу на 100% і викликав паніку серед населення. Про це свідчать онлайн-табло курсів валют у російських банках.

Один з найбільших російських банків «Тинькофф» ввечері у неділю пропонує своїм клієнтам купити долар за 171 рубль, тоді як 1 євро можна придбати за 182 рублі. Нині це рекорд, адже офіційний курс Центрального банку Росії щодо долара знаходиться на рівні 84 рублі, а євро доступний за 94 рублі.

У Росії обвалився рубль

«Піти на подібний крок за збільшення курсу американської та європейської валюти кредитна організація вирішила не просто так, а через побоювання, що вже вранці у понеділок, коли запрацює валютний та фондовий ринки, вартість російської валюти рекордно обвалиться. Крім того, банк таким чином перешкоджає дефіциту долара та євро, які прагнуть купити за рублі», .

Нагадаємо, у неділю 27 лютого влада США і Європи оголосили про замороження активів Центробанку Росії через проведення «воєнної операції» на території України. Як наслідок, російський рубль відреагував суттєво, адже російські фінансові ресурси вирішили скористатися ситуацією і не чекаючи понеділка підвищили вартість $1 до понад 170 рублів.