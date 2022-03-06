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    Visa та Mastercard йдуть із Росії: транзакції незабаром призупинять

    Visa та Mastercard перестають працювати в Росії - Visa та Mastercard йдуть із Росії: транзакції незабаром призупинять
    Visa та Mastercard перестають працювати в Росії
    фото з відкритих джерел

    На території Росії також не будуть працювати картки Visa та Mastercard, випущені за межами країни

    Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard офіційно йдуть з Росії. Транзакції мають призупинити вже найближчими днями. Про це повідомили пресслужби компаній.

    Visa заявила, що рішення вже вступило в силу.

    «Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали. Ми шкодуємо про те, що це вплине на наших шановних колег, і про клієнтів, партнерів, продавців та власників карток, яких ми обслуговуємо в Росії. Ця війна та постійна загроза миру та стабільності вимагають, щоб ми реагували відповідно до наших цінностей», – сказав Ел Келлі, головний виконавчий директор Visa.

    Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені банками за межами РФ, більше не працюватимуть на території Російської Федерації.

    Mastercard повідомила, що компанія вирішила призупинити надання мережевих послуг у Росії через західні санкції.

    Крім того, наголосили в компанії, на території Росії також не будуть працювати картки Mastercard, випущені за межами країни.

    «Після цієї дії карти, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard. І будь-яка карта, випущена за межами країни, не працюватиме в російських магазинах або банкоматах», – повідомили в Mastercard.

    Важливо знати, що Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні.

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    Теги: Росія санкції війна Україна MasterCard Visa
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    Visa та Mastercard йдуть із Росії: транзакції незабаром призупинять