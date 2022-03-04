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    Економіка та фінанси

    Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні

    Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні
    фото з відкритих джерел

    Платіжна система Visa підтримає клієнтів та партнерів в Україні

    Visa скасує в Україні внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках впродовж березня 2022 року.

    Про це у Facebook повідомила Віра Платонова, старший віце-президент і директор регіонального представництва Visa в Україні, Грузії, СНД та Південно-Східній Європі.

    Вона зазначила, що команда Visa абсолютно шокована ганебним вторгненням в Україну російськими військовими силами, якому немає виправдання.

    «Visa скасує внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках впродовж березня 2022 року. Окрім того, Visa тимчасово скасує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року», – написала Платонова.

    Вона пояснила, що ці заходи спрямовані на підтримку клієнтів та торгівельно-сервісних підприємств, а також на забезпечення функціонування електронних платежів в цей складний час.

    Раніше Україна заборонила платіжні картки банків Росії та Білорусі.

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    Теги: економіка банк фінанси Visa
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    Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні