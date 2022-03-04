Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні
Платіжна система Visa підтримає клієнтів та партнерів в Україні
Visa скасує в Україні внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках впродовж березня 2022 року.
Про це у Facebook повідомила Віра Платонова, старший віце-президент і директор регіонального представництва Visa в Україні, Грузії, СНД та Південно-Східній Європі.
Вона зазначила, що команда Visa абсолютно шокована ганебним вторгненням в Україну російськими військовими силами, якому немає виправдання.
«Visa скасує внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках впродовж березня 2022 року. Окрім того, Visa тимчасово скасує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року», – написала Платонова.
Вона пояснила, що ці заходи спрямовані на підтримку клієнтів та торгівельно-сервісних підприємств, а також на забезпечення функціонування електронних платежів в цей складний час.
Раніше Україна заборонила платіжні картки банків Росії та Білорусі.