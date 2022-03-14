Мінфін спрогнозував, яким буде курс долара

В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Національний банк має всі передумови для збереження стабільного курсу гривні.

Про це він заявив в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

«Хочу відзначити позицію Національного банку, який досить чітко і активно провів перші дні, зафіксувавши курс і створивши певні умови, при яких є курсова стабільність. Я думаю, що вона буде збережена, тому що є все для цього передумови», – сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України з 7 до 12 березня продав $473,04 млн та купив $206,8 млн.

Згідно з повідомленням, окрім «чистого» продажу $266,2 млн НБУ також здійснив чистий продаж 74,4 млн євро: центробанк реалізував 91,55 млн євро і купив 17,17 млн євро.

Додамо, на 15 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 29,25 грн/дол. Курс євро встановлено на рівні 33,17 грн/євро.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.