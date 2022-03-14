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    Мінфін спрогнозував, яким буде курс долара

    Мінфін спрогнозував, яким буде курс долара
    фото: УНІАН

    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Національний банк має всі передумови для збереження стабільного курсу гривні.

    Про це він заявив в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

    «Хочу відзначити позицію Національного банку, який досить чітко і активно провів перші дні, зафіксувавши курс і створивши певні умови, при яких є курсова стабільність. Я думаю, що вона буде збережена, тому що є все для цього передумови», – сказав він.

    Нагадаємо, Національний банк України з 7 до 12 березня продав $473,04 млн та купив $206,8 млн.

    Згідно з повідомленням, окрім «чистого» продажу $266,2 млн НБУ також здійснив чистий продаж 74,4 млн євро: центробанк реалізував 91,55 млн євро і купив 17,17 млн євро.

    Додамо, на 15 березня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 29,25 грн/дол. Курс євро встановлено на рівні 33,17 грн/євро.

    Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: курс валют гривня Україна
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    Мінфін спрогнозував, яким буде курс долара