У Державне бюро розслідувань надійшла заява від Портнова щодо Порошенка



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Андрій Портнов упевнений, що Порошенко буде сидіти Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Заступник глави Адміністрації президента часів Януковича зазначив, що направив у ДБР «першу заяву про злочин», який вбачає в діях Порошенка у листопаді 2018 року

Державне бюро розслідувань (ДБР) у вівторок вранці отримало заяву від колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова, в якій він просить ДБР внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, ймовірно, скоєні п'ятим президентом України Петром Порошенком та іншими особами.

«Отримали заяву від Портнова», - поінформували у ДБР.

Як повідомлялося, Портнов зазначив, що направив у ДБР «першу заяву про злочин», який вбачає в діях Порошенка у листопаді 2018 року.

«Вважаємо його причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень», - написав Портнов уі Facebook.

На підставі викладених даних він просить ДБР внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 109, 111, 426-1 Кримінального кодексу України, ймовірно, скоєні Порошенком та іншими особами під час дій, пов'язаних зі здійсненням переходу корабельної групи ВМС ЗСУ з Чорного в Азовське море, і розпочати досудове розслідування.

«Допитати... Петра Олексійовича Порошенка, членів Ради національної безпеки і оборони України, начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України, командувача Військово-Морських сил Збройних сил України та інших осіб, які могли бути причетні до відповідних подій», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 19 травня колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Тelegram, що повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном.

Портнов повідомив, що його юридична команда в найперший день після інавгурації планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.

Джерело: Інтерфакс-Україна