Екс-президент Польщі Валенса: Росія програє битву за Україну

Лех Валенса вважає, що Росія б програла «битву» швидше, якби Україна увійшла до ЄС і НАТО

Росія має старі інтереси, які сьогодні не будуть приносити позитивні ефекти. І Москва не має того ступеня ментального розвитку, який панує у світі, вона з цим запізнилася. Таку думку висловив екс-президент Польщі Лех Валенса в інтерв’ю «112 каналу». «Світ, Європа, сьогодні будуються у такий спосіб, щоб нівелювати



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Лех Валенса

Лех Валенса вважає, що Росія б програла «битву» швидше, якби Україна увійшла до ЄС і НАТО

Росія має старі інтереси, які сьогодні не будуть приносити позитивні ефекти. І Москва не має того ступеня ментального розвитку, який панує у світі, вона з цим запізнилася.

Таку думку висловив екс-президент Польщі Лех Валенса в інтерв’ю «112 каналу».

«Світ, Європа, сьогодні будуються у такий спосіб, щоб нівелювати бар’єри і вирівнювати шанси і ступінь розвитку. Росія, натомість, іде назад. І мусить програти цю битву (за Україну, — ред) і вона її програє. Вона б програла швидше, якби Україна увійшла до ЄС і НАТО. Якби ви вирівняли всі шанси і знесли всі бар’єри і кордони», – зпявив політик.

На його думку, проблема полягає у ліквідації бар’єрів в розумінні між народами. А Росія використовує модель розвитку з іншої епохи, яка зараз не є дієвою, і через це програє.

«Стиль Росії, яка сьогодні нападає на Крим і на Східну Україну, не пасує до сьогоднішніх часів. Вона має програти цю битву і вона її програє. Все залежить від того, чи будемо мудро йти в цьому напрямку», – додав Валенса.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що в Росії хочуть зберегти вплив над Україною в контексті ідеології «великої слов'янської сім'ї» і зробити Київ частиною великої російської орбіти.

У п'ятницю Волкер також заявив, що санкції США, застосовані щодо Росії в частині недотримання Мінських угод, були б зняті, якби український суверенітет було відновлено, а Мінські угоди виконано.