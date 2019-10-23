Ексголовного військового прокурора Матіоса звільнили зі служби в запас



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Анатолія Матіоса звільнено з військової служби

Наказ підписав чинний міністр оборони Загороднюк

Ексголовного військового прокурора Анатолія Матіоса звільнено з військової служби. Його відправлено в запас у зв’язку з проведенням організаційних заходів.

Про це Матіос написав у своєму Facebook, опублікувавши відповідний документ.

«Отримав ось такий наказ міністра, із таким милим формулюванням «у звʼязку із проведенням організаційних заходів», - йдеться в його повідомленні.

Водночас, як свідчить, оприлюднений документ, міністр оборони Андрій Загороднюк підписав наказ про звільнення Анатолія Матіоса з правом носіння військової форми.

Нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

До слова, 16 вересня заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу.

Як повідомлялось, 11 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором.