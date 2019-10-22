«Слуга народу» висміяв генпрокурора Рябошапку (фото)



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Нардеп Олександр Дубінський оприлюднив шокуючу переписку із закритої прокурорської групи

За даними нардепа, Рябошапка включив скандального громадського активіста Боровика до складу комісії, яка проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність

Народний депутат із «Слуги народу» Олександр Дубінський оприлюднив переписку із закритої прокурорської групи, у якій йдеться про включення скандального громадського активіста Андрія Боровика до складу комісії, яка проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність.

«Тільки не смійтесь. Пам’ятаєте, був такий заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик, якого в липні 2016 року затримала СБУ в справі про незаконний видобуток бурштину? Тоді одночасно було проведено 123 обшуки, вилучені бурштин, золото, дорогоцінні годинники, а Боровик, як лідер злочинного угруповання, попрямував до СІЗО. Так ось, Боровик вийшов зі слідчого ізолятора й став професійним громадським активістом, який тепер бореться з корупцією», - йдеться у переписці, оприлюдненій Дубінським.

Нардеп, посилаючись на переписку прокурорів, додає, що «наказом генпрокурора Руслана Рябошаки від 17 жовтня 2019 року Андрій Боровик як активіст, делегований міжнародними неурядовими організаціями, включений до складу першої кадрової комісії, що проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність».

Як повідомлялось, 16 жовтня Рябошапка не з'явився на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності для доповіді стосовно скандальної реформи Генпрокуратури.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»

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