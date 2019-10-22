Рябошапка розповів, як атестаційна комісія реагуватиме на анонімки на прокурорів



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Руслан Рябошапка запевняє, що прокурорів не звільнятимуть через анонімні повідомлення

Українських прокурорів не звільнятимуть винятково на підставі анонімних повідомлень

Генпрокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що анонімні повідомлення не стануть причиною звільнення прокурорів.

Про це Рябошапка заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

«Не може бути звільнено прокурора лише на підставі анонімного повідомлення. Це одне з джерел інформації. Якщо у кадрової комісії виникає запитання на основі анонімки, то вона зобов’язана звернутися до прокурора, який має три дні, аби надати пояснення», – зазначив генпрокурор.

Він додав, що прокурор має надати будь-які документи, написати власноруч пояснення та представити їх на засіданні кадрової комісії.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації.

Нагадаємо, ГПУ не допустила до атестації начальника Управління спецрозслідувань Горбатюка. Тепер його можуть звільнити.

Минулого тижня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка за день підписав більше 20 наказів про звільнення прокурорів, які відмовилися проходити переатестацію.

Раніше стало відомо, що в Офіс генерального прокурора прагнуть потрапити 80% прокурорів чинного складу відомства.