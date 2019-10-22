Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент із розслідування злочинів в умовах збройного конфлікту



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Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генпрокуратурі департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту

Діяльність департаменту зосередиться на нагляді з розслідування злочинів, скоєних в окупованому Криму, в ОРДЛО і в умовах збройного конфлікту

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні в умовах збройного конфлікту. Про це сказано у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

«21 жовтня 2019 Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту», - написано в ньому.

У департамент увійдуть два управління, у якому будуть по два відділи.

Діяльність департаменту зосередиться на нагляді з розслідування злочинів, скоєних в окупованому Криму, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в умовах збройного конфлікту.

Як повідомлялось, 21 жовтня Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні за часів масових протестів у 2013 - 2014 роках.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»

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