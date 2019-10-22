  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент із розслідування злочинів в умовах збройного конфлікту

    • Розсилка
    <span>Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генпрокуратурі департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту</span> - Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент із розслідування злочинів в умовах збройного конфлікту
    Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генпрокуратурі департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту

    Діяльність департаменту зосередиться на нагляді з розслідування злочинів, скоєних в окупованому Криму, в ОРДЛО і в умовах збройного конфлікту

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні в умовах збройного конфлікту. Про це сказано у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

    «21 жовтня 2019 Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту», - написано в ньому.

    Читайте також

    У департамент увійдуть два управління, у якому будуть по два відділи.

    Діяльність департаменту зосередиться на нагляді з розслідування злочинів, скоєних в окупованому Криму, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в умовах збройного конфлікту.

    Як повідомлялось, 21 жовтня Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні за часів масових протестів у 2013 - 2014 роках.

    Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

    Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»

     Читайте також: 
    Читайте також
    Генпрокурор Генпрокуратура наказ ОРДЛО атестація розслідування Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ