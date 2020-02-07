Ексміністр Альона Бабак не поділила будівельний ринок з Богданом - ЗМІ



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Колишня міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак

Бабак заявила, що деякі люди почали боротьбу з нею в пресі через анулювання дозволів на будівельні роботи на столичних об'єктах

Колишня міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак пішла з посади через тиск «будівельної мафії» і глави Офісу президента Андрія Богдана.

Про це йдеться в матеріалі видання «Букви».

4 лютого, під час розгляду проекту постанови про відставку, ексміністерка з трибуни Верховної Ради заявила, що «силовики» почали системну боротьбу з тими, хто сьогодні через різні клани намагається розгойдати ситуацію як в Офісі президента, так і в уряді.

Бабак додала, що деякі люди почали боротьбу з нею в пресі через анулювання дозволів на будівельні роботи на деяких столичних об'єктах.

«Я хочу також сказати тим, хто почав боротьбу зі мною особисто в пресі через анулювання дозволів на Ольшанській, на Гоголівській, і ці люди скоро почнуть будівництво біля Палацу «Україна», на Івана Франка, - друзі-кияни не будуть стояти в стороні, вони вийдуть проти вас», - заявила вона.

Хоча колишня міністр і не назвала імен, однак за цими адресами стоять компанії відомих забудовників.

Як повідомляється в матеріалі, мова йде про компанії «Укржилбуд» і «Спецмехбуд» народних депутатів від «Опозиційною платформи - За життя» Вадима Столара і Дмитра Ісаєнка відповідно. Крім того, за деякими будівельними проєктами стоять компанії бізнес-партнера Ісаєнка - Андрія Вавриша, хорошого друга глави Офісу президента Андрія Богдана.

Андрій Богдан і Андрій Вавриш

Варто зазначити, що в серпні минулого року Андрій Богдан зустрічався з Андрієм Вавришем, а також «смотрящим» по ДАБІ Юрієм Горовим на весіллі юриста Андрія Довбенка у французькому Сен-Тропе.

ЗМІ вважають, що під час зустрічі обговорювалося лобіювання інтересів певних забудовників.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак. За звільнення міністерки проголосувало 266 народних депутатів.