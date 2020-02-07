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    Ексміністр Альона Бабак не поділила будівельний ринок з Богданом - ЗМІ

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    Колишня&nbsp;<span>міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак</span> - Ексміністр Альона Бабак не поділила будівельний ринок з Богданом - ЗМІ
    Колишня міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак

    Бабак заявила, що деякі люди почали боротьбу з нею в пресі через анулювання дозволів на будівельні роботи на столичних об'єктах

    Колишня міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак пішла з посади через тиск «будівельної мафії» і глави Офісу президента Андрія Богдана.

    Про це йдеться в матеріалі видання «Букви».

    4 лютого, під час розгляду проекту постанови про відставку, ексміністерка з трибуни Верховної Ради заявила, що «силовики» почали системну боротьбу з тими, хто сьогодні через різні клани намагається розгойдати ситуацію як в Офісі президента, так і в уряді.

    Бабак додала, що деякі люди почали боротьбу з нею в пресі через анулювання дозволів на будівельні роботи на деяких столичних об'єктах.

    «Я хочу також сказати тим, хто почав боротьбу зі мною особисто в пресі через анулювання дозволів на Ольшанській, на Гоголівській, і ці люди скоро почнуть будівництво біля Палацу «Україна», на Івана Франка, - друзі-кияни не будуть стояти в стороні, вони вийдуть проти вас», - заявила вона.

    Хоча колишня міністр і не назвала імен, однак за цими адресами стоять компанії відомих забудовників.

    Як повідомляється в матеріалі, мова йде про компанії «Укржилбуд» і «Спецмехбуд» народних депутатів від «Опозиційною платформи - За життя» Вадима Столара і Дмитра Ісаєнка відповідно. Крім того, за деякими будівельними проєктами стоять компанії бізнес-партнера Ісаєнка - Андрія Вавриша, хорошого друга глави Офісу президента Андрія Богдана.

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    Андрій Богдан і Андрій Вавриш 

    Варто зазначити, що в серпні минулого року Андрій Богдан зустрічався з Андрієм Вавришем, а також «смотрящим» по ДАБІ Юрієм Горовим на весіллі юриста Андрія Довбенка у французькому Сен-Тропе.

    ЗМІ вважають, що під час зустрічі обговорювалося лобіювання інтересів певних забудовників.

    Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак. За звільнення міністерки проголосувало 266 народних депутатів.

    Київ міністр будівництво скандал ДАБІ Андрій Богдан Альона Бабак Андрій Вавриш
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