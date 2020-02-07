Гончарук сьогодні звітуватиме у Раді



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 7 лютого виступить у парламенті

Глава уряду має представити проміжний звіт про роботу Кабміну

Як вже повідомляв «Главком», сьогодні у Верховній Раді депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Але на початку засідання у п'ятницю традиційно пройде година запитань до уряду. Планується, що з доповіддю виступить міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Передбачається, що з проміжним звітом роботи Кабінету міністрів виступить прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Так званий проміжний звіт уряду повинен відбутись до 14 лютого, та в нас просто випадає непленарний тиждень. Буде обов’язково година запитань до уряду. Буде доповідати міністр Оржель. Ще буде близько 20 хвилин на виступ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука», - сказав раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Зазначимо, що у сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно мають працювати до 14:00.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Як відомо, 6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв'язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.