Новостворений Офіс фінансового контролю очолив Ігор Буграк



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Ігор Буграк очолив Офіс фінансового контролю

Офіс фінансового контролю був створений на базі Державної аудиторської служби

Міністр фінансів Оксана Маркарова представила колективу Офісу фінансового контролю новопризначеного керівника Ігоря Буграка.

Про це повідомили на сторінці Державної аудиторської служби України у Facebook.

Офіс фінансового контролю створили на базі Державної аудиторської служби. Очікується, що новостворений офіс реалізовуватиме державну політику у сфері державного фінансового контролю. Діяльність офісу спрямовуватиме та координуватиме Кабінет міністрів України через міністра фінансів.

«Сьогодні представила Ігоря Буграка, нового керівника. Після повернення офісу під керівництво Мінфіну перед нами стоїть амбітне і складне завдання - швидко реорганізуватися в невеликий, але дуже інституційно сильний орган, який сфокусується на державних компаніях та моніторингу публічних закупівель і необхідній роботі з правоохоронними органами та спільно з нашими колегами з Рахункової палати буде у пошуку їх ефективності та підзвітності, а не дублювати функції парламентського контролю», - написала про подію на своїй сторінці у Facebook Оксана Маркарова.

Окремо міністр фінансів зауважила, що публікує останні фото на тлі пострадянського логотипу КРУ.

«...який чомусь попри всі попередні спроби реформувати орган, все ще займає велике місце в актовій залі. Офіс фінансового контролю після змін буде справжньою європейською інституцією, а не продовженням КРУ», - підкреслила чиновниця.

Ігор Буграк раніше працював у Міністерстві фінансів, де обіймав посаду директора департаменту гармонізації внутрішнього фінансового контролю.

Нагадаємо, що уряд України відповідно до указу президента України від 8 листопада 2019 №837 утворив Офіс фінансового контролю, реорганізувавши Державну аудиторську службу України шляхом перетворення.

На базі Державної аудиторської служби Кабмін створив Офіс фінансового контролю. Держаудитслужба передає новоствореній установі у спадок свої майно та функції. А от і її штат вирішили скоротити на 30%.