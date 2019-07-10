Ексначальника Закарпатської митниці підозрюють у привласненні 13 млн грн



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Силовики викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів при реконструкції митного поста «Ужгород» і безпосередньо осіб, причетних до злочину

Поліція повідомила колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби Володимиру Колесникову про підозру у привласненні 13 млн грн при реконструкції митного поста «Ужгород». Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

Нині Колесников, який також працював заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації, є заступником начальника Херсонської митниці.

Оперативники Управління захисту економіки Нацполіції в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів при реконструкції митного поста «Ужгород» і безпосередньо осіб, причетних до злочину.

Злочинну схему організував колишній начальник Закарпатської митниці та керівник комерційної структури разом зі своїм батьком.

Слідством встановлено, що на рахунку фірми безпідставно було перераховано 30% від загальної вартості реконструкції митного поста як передоплата за роботи.

Загальна вартість виконання робіт за вказаним об'єктом становить 47 млн грн.

Фірма отримала на свої рахунки понад 12,7 млн грн передоплати, тоді як виконавець робіт грубо порушив календарний графік виконання робіт.

Підозрюваний, достовірно знаючи, що на митному терміналі виконано тільки демонтажні роботи, підписав і завірив печаткою акти виконаних робіт.

Поліція заявляє, що колишній голова Закарпатської митниці особисто давав вказівку про перерахування коштів підприємству, яке навіть не розпочало реконструкцію митного поста «Ужгород».

Після надходження коштів керівник підприємства разом зі своїм батьком через фірми з ознаками фіктивності конвертував їх у готівку.

У середу, 10 липня, екс-начальнику Закарпатської митниці було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.