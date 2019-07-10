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    На Вінниччині поліцейський погорів на хабарі у $8 тисяч

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    <p>Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць під час отримання всієї суми хабаря в гривневому еквіваленті</p> - На Вінниччині поліцейський погорів на хабарі у $8 тисяч

    Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць під час отримання всієї суми хабаря в гривневому еквіваленті

    Фото: Пресцентр СБУ

    Майор поліції обіцяв керівнику комерційної структури вплинути на прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження стосовно нього

    Заступника керівника одного з відділів Головного управління Національної поліції у Вінницькій області викрили на вимаганні неправомірної вигоди

    Оперативники встановили, що майор поліції вимагав у керівника місцевої комерційної структури вісім тисяч доларів, повідомляє пресцентр СБУ.

    «За вказану суму посадовець обіцяв чоловіку вплинути на прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження стосовно нього за розтрату майна», - заявили в Службі безпеки.

    Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць під час отримання всієї суми хабаря в гривневому еквіваленті.

    Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Нагадаємо, заступника голови Державної архівної служби затримали під час отримання хабаря.

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