На Вінниччині поліцейський погорів на хабарі у $8 тисяч



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Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць під час отримання всієї суми хабаря в гривневому еквіваленті Фото: Пресцентр СБУ

Майор поліції обіцяв керівнику комерційної структури вплинути на прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження стосовно нього

Заступника керівника одного з відділів Головного управління Національної поліції у Вінницькій області викрили на вимаганні неправомірної вигоди

Оперативники встановили, що майор поліції вимагав у керівника місцевої комерційної структури вісім тисяч доларів, повідомляє пресцентр СБУ.

«За вказану суму посадовець обіцяв чоловіку вплинути на прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження стосовно нього за розтрату майна», - заявили в Службі безпеки.

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць під час отримання всієї суми хабаря в гривневому еквіваленті.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, заступника голови Державної архівної служби затримали під час отримання хабаря.