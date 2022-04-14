Екснардепа Киву викликано на допит до столиці

У середині березня львівський суд заочно обрав Киві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

З початку війни підозрюваний колишній політик перебуває у Москві

Офіс генпрокурора викликав на допит колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву. Про це сказано у тексті повістки про виклик від 14 квітня, передає «Главком».

Одіозного експолітика хочуть бачити вранці 18 і 19 квітня у приміщенні офісу генпрокурора, що на вулиці Різницька, 13/15 у Києві. Киву викликали у статусі підозрюваного для слідчих дій.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що генпрокуратура України заочно повідомила Іллі Киві підозру у державній зраді. Він підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 ККУ (Державна зрада), ч.2 ст. 436-1 ККУ (Публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму).

Личаківський районний суд Львова 10 березня задовольнив клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань та заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Іллю Киву.

15 березня Верховна Рада позбавила Киву депутатського мандата на підставі відповідної заяви.

У січні Кива покинув територію України. З початку війни він перебуває у Москві..

24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – тодішній народний депутат в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».