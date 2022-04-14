Рада визнала дії РФ геноцидом українського народу

Під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь було знищено пологовий будинок у центрі міста

Під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь було знищено пологовий будинок у центрі міста

Акти геноциду в діях Росії проявляються, зокрема, у вчиненні масових звірств у Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені та Маріуполі

Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України. Відповідну постанову №7276 ухвалили 14 квітня.

У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

Рада також звертається до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Зазначається, що Генпрокуратура, Міністерство закордонних справ та Мін'юст повинні документувати всі факти вчинення геноциду українського народу, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів та ініціювати притягнення винних до відповідальності.

«Постанова стане першим кроком до викриття істинних намірів російської федерації, її дій щодо знищення Українського народу під час збройної агресії російської федерації проти України й донесення цієї інформації до міжнародної спільноти з метою ініціювання притягнення до відповідальності всіх винних осіб», – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що Україна визнала Росію державою-терористом. Також визнано, що символіка V і Z, на кшталт фашистської свастики, пропагує російську агресію.

Колишній президент США Дональд Трамп назвав злочини росіян в Україні геноцидом.

А ось президент Франції Макрон пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.

Читайте також:



