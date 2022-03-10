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    Суд заочно арештував нардепа Киву

    У січні 2022 року Ілля Кива покинув територію України - Суд заочно арештував нардепа Киву
    У січні 2022 року Ілля Кива покинув територію України
    фото: glavcom.ua

    Одіозний політик переховується у Росії

    Личаківський районний суд Львова 10 березня задовольнив клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву. Про це повідомляє пресслужба суду.

    Клопотання розглянуто за правилами ст.193 Кримінального процесуального кодексу: слідчий суддя може обрати запобіжний захід за відсутності підозрюваного у разі доведення прокурором фактів, що підозрюваний виїхав або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави-агресора або оголошений у міжнародний розшук.

    Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Генпрокуратура України заочно повідомила Іллі Киві підозру у державній зраді. Політик підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 ККУ (Державна зрада), ч.2 ст. 436-1 ККУ (Публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму).

    Раніше нардепа виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя».

    У січні Кива покинув територію України. З початку війни він перебуває у Москві..

    24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – народний депутат в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».

    Теги: суд арешт Ілля Кива розшук звільнення
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    Суд заочно арештував нардепа Киву