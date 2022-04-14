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    Молдова звинуватила Росію у вербуванні найманців для війни з Україною

    Російські силовики намагаються вербувати громадян Молдови для війни в Україні&nbsp; - Молдова звинуватила Росію у вербуванні найманців для війни з Україною
    Російські силовики намагаються вербувати громадян Молдови для війни в Україні 
    фото з відкритих джерел

    Дипломати вже неодноразово намагалися поговорити з російським послом про неприпустимість таких дій

    Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України. Про це повідомляє Reuters.

    У МЗС Молдови натякнули. що російські вербувальники працюють у невизнаному Придністров'ї.

    «Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити», – заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

    У профільному міністерстві також наголосили на тому, що дипломати Молдови кілька разів зустрічалися з російським послом та наголошували на неприпустимості подібних дій.

    Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині українські поліцейські затримали російських диверсантів.

    У підозрюваних виявили російські паспорти та зброю.

    Теги: МЗС росія Молдова війна Україна
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    Молдова звинуватила Росію у вербуванні найманців для війни з Україною