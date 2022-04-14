Молдова звинуватила Росію у вербуванні найманців для війни з Україною

Дипломати вже неодноразово намагалися поговорити з російським послом про неприпустимість таких дій

Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України. Про це повідомляє Reuters.

У МЗС Молдови натякнули. що російські вербувальники працюють у невизнаному Придністров'ї.

«Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити», – заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

У профільному міністерстві також наголосили на тому, що дипломати Молдови кілька разів зустрічалися з російським послом та наголошували на неприпустимості подібних дій.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині українські поліцейські затримали російських диверсантів.

У підозрюваних виявили російські паспорти та зброю.