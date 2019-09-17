Екснардепів Вілкула та Колеснікова суд заочно відпустив на поруки



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Обох колишніх народних обранців прокуратура просила узяти під арешт

Народних депутатів Верховної Ради минулого скликання від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова рішенням суду заочно відпустили на поруки.

Про це 17 вересня повідомляє ТСН.

Зазначається, що обох колишніх народних обранців прокуратура просила узяти під арешт. Але Жовтневий суд Дніпра вирішив відпустити їх на поруки.

«Засідання раптово призначили напередодні ввечері. Інформація щодо дати і часу старанно приховувалася від преси», - йдеться у повідомленні.

Вілкулу та Колеснікову оголосили підозру ще 5 вересня. Вілкулу закидають зловживання владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки. За даними прокуратури, на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації він надавав сільськогосподарські землі гірничо-збагачувальним комбінатам.

Колеснікову, який згодом очолив область, теж закидають спричинення збитків державі у понад 16 мільйонів гривень. Він дозволив приватизацію будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Зокрема, виробляло стволи реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».

Також Вілкула та Колеснікова оголосили в розшук.