Експерт пояснив, чому гривня виявилася міцнішою за рубль попри війну

Гліб Вишлінський: «Навіть на чорному ринку ми бачимо посилення гривні»

Проти Росії були запроваджені міжнародні санкції. У той же час гроші міжнародних партнерів, які були спрямовані на допомогу Україні, йшли до нас у валюті. Саме тому «впав» рубль і зміцнішала на його фоні гривні. Про це в коментарі «Главкому» розповів економічний експерт Гліб Вишлінський.

Він констатує, що під час війни суттєво скоротилося споживання, оскільки ані великого бажання, ані можливості купувати імпортні товари в людей немає. Окрім того, з 24 лютого держава встановила обмеження щодо закупівель закордоном виключно критичного імпорту. Це дозволяє балансувати офіційний валютний ринок, пояснює експерт.

Він звертає увагу, що навіть на чорному ринку ми бачимо посилення гривні. «Якщо у перші дні війни котування сягали 40 грн за $1, то зараз можна купити готівковий долар за 32-32,5 грн», – зазначає Вишлінський і додає, що фактично нинішні стрибки курсу у порівнянні із датою вторгнення 10%. це – не велика різниця.

Якщо ж говорити про Росію, то половина валютних резервів у цій країні заморожена, а з другою половиною досить важко щось зробити, каже експерт. Причина – накладені санкції і золото продати важко – потенційні контрагенти Центробанку РФ потрапити під вторинні санкцїі.



«Фінансовий сектор фактично позбавлений доступу до іноземної валюти. Та й Росія сама запровадила багато обмежень: заборону на зняття валютних депозитів, це дало ефект. Росія обезкровлюється в плані доступу до іноземної валюти, тоді як нам, навпаки, активно допомагають валютою», – зазначив аналітик.



Вишлінський також дав пораду Мінфіну: «У даному випадку можу сказати, що українській владі потрібно бути обережною із бюджетними витратами, із податковими пільгами, аби не довести до значного розбалансування бюджету, щоби не довелося друкувати гривні, а отже, провокувати інфляцію».

Нагадаємо, уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

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