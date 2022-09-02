Експерт помітив слабке місце російських танків (фото) 

Рашисти втрачають танки через зношеність стволів

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко проаналізував світлини ешелону з евакуйованою пошкодженою російською технікою, яку вороги вивозять з України. Він зауважив, що практично у всіх танків привертають увагу розриви стволів, або сколи та ознаки температурної деформації. Фото пошкоджених танків він опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Слід розуміти, що ресурс стволів у танків значно менший, ніж у артилерії та у більшості танків, що вводяться в зону бойових дій, росіянами він був уже практично вироблений. Особливо це стосується тих основних бойових танків, які знімали зі зберігання, де вони були не в найкращих умовах», – повідомив експерт.

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За словами експерта, ствол можна замінити, адже модифікації гармати 2А46 не рідкість. Але сам процес заміни займає час.

«Ця бойова одиниця буде відсутня на полі бою від кількох місяців до пів року, а то й взагалі ніколи не з'явиться. Ніколи не з'явиться, бо технічні та технологічні процеси на російських підприємствах значно деградували за ці десятиліття, і чи зможуть вони впоратися з таким масовим потоком на заміну тільки стволів, без урахування інших ремонтних робіт – питання. Але відповідь, швидше за все, ні», – підсумовує Олександр Коваленко.

Нагадаємо, суд відправив за ґрати командира російського танка.