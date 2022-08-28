Рашист розповів про підбитий танк та численні жертви: перехоплення ГУР

Росіяни втрачають в Україні танки і життя

Окупант скаржиться, що його танк згорів іще у липні

Перехоплену розмову окупанта із товаришем оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, російський військовий скаржиться, що його танк згорів іще у липні, 25-річний механік загинув. Розповідає також про артилерійські обстріли, численних убитих та поранених.

Нагадаємо, «спеціальна військова операція» проти України президента РФ Володимира Путіна виявилася стратегічним провалом майже за всіма параметрами. Таку думку висловив експерт оборони переднього краю Центру Скоукрофта Арун Айєр.

Раніше, розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію. Також розвідка повідомила, що загрози нового наземного вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не спостерігається. Але територія цієї країни несе для Україну небезпеку через авіа- та ракетні удари.