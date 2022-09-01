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Оновлені дані про втрати ворога: за добу мінус 450 рашистів та 23 танки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Оновлені дані про втрати ворога: за добу мінус 450 рашистів та 23 танки
ЗСУ дають гідну відсіч загарбникам
фото: Генштаб

Найбільше окупантам дісталося на Донецькому та Курахівському напрямках 

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані про загальні бойові втрати противника. Згідно з повідомленням, із 24.02 по 01.09 вони орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel –  приблизно / about 48 тис. 350 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks – 1997 (+23) од, 
  • бойових броньованих машин / APV – 4345 (+33) од, 
  • артилерійських систем / artillery systems – 1115 (+24) од,
  • реавктивних систем залпового вогню / MLRS – 287 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 153 (+1) од, 
  • літаків / aircraft – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 205 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 851 (+2),
  • крилаті ракети / cruise missiles – 196 (+0), 
  • кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3239 (+3) од,
  • спеціальна техніка / special equipment – 104 (+1). 

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються. 

Оновлені дані про втрати ворога: за добу мінус 450 рашистів та 23 танки фото 1

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

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Теги: окупанти ЗСУ

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