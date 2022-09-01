Оновлені дані про втрати ворога: за добу мінус 450 рашистів та 23 танки

Найбільше окупантам дісталося на Донецькому та Курахівському напрямках

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані про загальні бойові втрати противника. Згідно з повідомленням, із 24.02 по 01.09 вони орієнтовно склали:

особового складу / personnel – приблизно / about 48 тис. 350 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks – 1997 (+23) од,

бойових броньованих машин / APV – 4345 (+33) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1115 (+24) од,

реавктивних систем залпового вогню / MLRS – 287 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 153 (+1) од,

літаків / aircraft – 234 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 205 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 851 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles – 196 (+0),

кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3239 (+3) од,

спеціальна техніка / special equipment – 104 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.